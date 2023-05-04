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Tuba Büyüküstün acı haberi böyle duyurdu

Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, 17 senedir beraber yaşadığı köpeği Korsan'ın hayatını kaybettiğini açıkladı. İşte detaylar... 

Tuba Büyüküstün acı haberi böyle duyurdu

Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, 17 yıldır beraber yaşadığı Korsan'ın hayatını kaybettiğini Instagram'dan açıkladı.

Tuba Büyüküstün acı haberi böyle duyurdu
Oyuncu, köpeğinin karesini paylaşarak duygularını dile getirdi.

 Tuba Büyüküstün acı haberi böyle duyurdu

Büyüküstün, "Korsan.. Beraber 17 sene.. Çocuk ruhuyla bana çok şey öğretti. Köpeklerden korkan pek çok kişinin korkusunu aşmasını sağladı. Sonradan çoğu köpek sahibi oldu. Hareketli, neşeli, meraklı.. Hep insan olsun isterdi yanında, hep birileri ona dokunsun. Özellikle son dönemlerde üzerinde hakkı olan herkese çok teşekkür ederim. Ona dokunan ve onun dokunduğu herkese.. Uzun zamandır, 'Tuba korkuyorum sormaya ama Korsan nasıl?' diye soran herkese haber vermek istedim. Bugün Korsan'a, Korsikama veda ettik bir elma ağacının altında" diye yazdı.

Tuba Büyüküstün acı haberi böyle duyurdu

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