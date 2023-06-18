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SnobMagazin.com

Geçtiğimiz günlerde ağladığı anı paylaşan Tuba Büyüküstün, neden gözyaşı döktüğünü açıkladı

Geçtiğimiz günlerde ağladığı anı paylaşan Tuba Büyüküstün, neden gözyaşı döktüğünü açıkladı. İşte detaylar...

Geçtiğimiz günlerde ağladığı anı paylaşan Tuba Büyüküstün, neden gözyaşı döktüğünü açıkladı

Snob Magazin'in haberine göre; Tuba Büyüküstün, görüntülendi. Murat Boz ve Seda Bakan ile başrolünde yer aldığı Zeytin Ağacı dizisiyle ilgili konuşan oyuncu, "Devamı geliyor. Yine Ayvalık'ta mı çekilecek bilmiyorum. Ekip ve oyuncu arkadaşlarım çok tatlı ve işlerinde çok iyi isimler" dedi.

Geçtiğimiz günlerde ağladığı anı paylaşan Tuba Büyüküstün, neden gözyaşı döktüğünü açıkladı
İkizleri Maya ve Toprak'la ilgili konuşan Büyüküstün, "Eğitimleri gayet güzel, daha çok küçükler, mesleki anlamda ne tercih edecekler hiç karışmıyorum. Tabii ki idealleri var ama bunu konuşmak için henüz çok erken" diye konuştu.

 Geçtiğimiz günlerde ağladığı anı paylaşan Tuba Büyüküstün, neden gözyaşı döktüğünü açıkladı

17 yıllık köpeği Korsan'ı kaybeden oyuncu, "Ne diyebilirim ki, çok üzücü oldu" dedi. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan ağlarken fotoğrafını paylaşan oyuncu, "Özel bir nedeni yok, içimden geldi diyelim" diyerek merak uyandırdı.

Geçtiğimiz günlerde ağladığı anı paylaşan Tuba Büyüküstün, neden gözyaşı döktüğünü açıkladı

Oyuncu, makyajsız hali ve kombiniyle dikkat çekti.

Geçtiğimiz günlerde ağladığı anı paylaşan Tuba Büyüküstün, neden gözyaşı döktüğünü açıkladı

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