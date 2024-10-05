Trendz hayranlarına müjdeli haber

Venti ve Korever Company tarafından düzenlenen konserde, TRENDZ Türkiye'deki hayranları için özel bir sahne hazırladı.

Ayrıca, organizasyonu düzenleyen Eventi Venti ve Korever şirketlerinin yerel temsilcileri, “TRENDZ, Türkiye’de sağlam bir K-pop hayran kitlesi oluşturmuş durumda ve bu konserle dünya çapındaki izleyicilere yeni bir kültürel deneyim ve unutulmaz anılar sunacak” dedi. TRENDZ’in Türkiye’deki ilk solo konseri, 6 Ekim Pazar günü saat 19:00’da İstanbul JJ Arena Watergarden’da gerçekleşecek

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