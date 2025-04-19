Trafik kazası geçiren Berk Atan açıklama yaptı!

Gönül Dağı setine giderken içinde olduğu aracın şarampole yuvarlanmasıyla yaralanan Berk Atan'dan açıklama geldi.



Kaburgasında kırık olan oyuncu, iyi olduğunu belirtti.



Atan, dua eden swvenlerine de teşekkür etti.

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