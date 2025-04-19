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Trafik kazası geçiren Berk Atan açıklama yaptı!

Trafik kazası geçiren Berk Atan açıklama yaptı! İşte detaylar...

Trafik kazası geçiren Berk Atan açıklama yaptı!

Gönül Dağı setine giderken içinde olduğu aracın şarampole yuvarlanmasıyla yaralanan Berk Atan'dan açıklama geldi.

Trafik kazası geçiren Berk Atan açıklama yaptı!
Kaburgasında kırık olan oyuncu, iyi olduğunu belirtti.

Trafik kazası geçiren Berk Atan açıklama yaptı!
Atan, dua eden swvenlerine de teşekkür etti.

 

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