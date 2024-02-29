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Top Model Of Universe Kurucusu Ali Durgut: Türkiye'de şampiyonlar ligindeyim

Paris'te yaşayan gururumuz ve Top Model of Universe Kurucusu Ali Durgut, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra Turkish Airlines, Atlas Global, Air France vb. gibi çeşitli havayollarında üst düzey yöneticisi olarak çalıştı.

Top Model Of Universe Kurucusu Ali Durgut: Türkiye'de şampiyonlar ligindeyim

1996 yılında Türkiye Kulübü başkanı olup ardından TRT‘nin Eurovision delegasyonlarında görev aldı. Bir dönemin ünlü sunucusu Bülend Özveren’in Eurovision'da asistanlığının yanı sıra  Eurovision’da yarışan bir çok sanatçının da danışmanlığını yaptı. Şarkı ve şarkıcıların Avrupa promosyonlarında görev alıp, Türk Eurovision fan kulüplerinin kurucusu ve lideri oldu.

Top Model Of Universe Kurucusu Ali Durgut: Türkiye'de şampiyonlar ligindeyim

Paris’te yaşadığı için Miss France ve Miss Universe üzerine  çalışmalar yaparken tanıştığı bir kaç  Türk model yarışmasının sahibine Sponsor ve Proje yönetmenliği yaptı. Bu yarışmalarda aradığı kaliteyi  bulamayınca kendi projelerini uygulayarak yapma kararı aldı. Top Model of Turkey yarışması ve Top Model Of Universe yarışmalarının isim haklarındaı satın alarak bu yarışmaların kurucusu oldu. Türk moda sektörü ve model camiasının dünyadaki sesi ve adı olmayı hedefledi. 2022 ve 2023‘de dünyanın bir çok ülkesinden modacı, model ve basın mensubunu İstanbul’a getirdi.

Top Model Of Universe Kurucusu Ali Durgut: Türkiye'de şampiyonlar ligindeyim

Top Model Of Turkey finallerinde derece alan modelleri yurt dışındaki yarışmalara götürerek ilk başarısına imza attı. Türk kızı olan Defne Şentürk'ün 2022 dünya birinciliğini kazandırmasını sağladı. Moda sektöründe 4 dünya birinciliği ve iki dünya ikinciliği kazandırarak Türkiye’nin adını yurtdışına gururla taşıdı.

Top Model Of Universe Kurucusu Ali Durgut: Türkiye'de şampiyonlar ligindeyim

Ali Durgut “Amacım Türk gençlerini ve modacılarını dünya podyumlarına taşımak, yarışmalara ve showlara farklılıklar getirmek“, “Bu yarışmalarla dünyada Türk imajına artı değer katmak, gençlerin hayallerine giden yolda bir köprü olmak ve Türkiye adını  bütün dünyaya sevdirmek istiyorum'', ''Dünyada Türk dizileri çok seviliyorsa oyuncu modeller sayesinde oluyor, yarışmalarımızla sektöre güzel ve başarılı isimleri kazandıracağım“ diyor.

Top Model Of Universe Kurucusu Ali Durgut: Türkiye'de şampiyonlar ligindeyim

7 Mayıs 2024'te Büyük Finalin gerçekleştirileceği  Top Model of Turkey yarışmasına yaklaşık 450 aday başvurdu. 2024 Dünya  Top Model Of Universe finali ise ekim ayında yapılması planlanıyor. Bu yarışma içinde 52 dünya ülkesi katılım için akredite olmuştur.

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