  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Tiyatrodan beyazperdeye

Başrollerini Çetin Büyükakın ve Radife Baltaoğlu’nun üstlendiği O Yaz filminin galası geçtiğimiz akşam Beyoğlu sinemasında gerçekleştirildi. İşte detaylar...

Tiyatrodan beyazperdeye

Başrollerini Çetin Büyükakın ve Radife Baltaoğlu’nun üstlendiği O Yaz filminin galası geçtiğimiz akşam Beyoğlu sinemasında gerçekleştirildi.

Tiyatrodan beyazperdeye
Festival yolculuğuna çıkacak olan filmin yapımcılığını Erdem Avcı ve aynı zamanda yönetmen koltuğuna oturan Serdar Yıldırım oldu.

 

Tiyatrodan beyazperdeye
Senaryosu Çetin Büyükakın’ın yazdığı tiyatro sahnelerinden uzun metrajlı film olarak beyazperdeye taşınan filmin müziklerini ise Gökhan Şeşen ve Saki Çimen'e ait.

Tiyatrodan beyazperdeye


Sıradan bir kadın erkek ilişkisinden farklı bir sürü hikayenin içinde aşka bakış açısını seyirciye sorgulatan filmde Dilek ve Engin’in 5. Evlilik yıldönümü yemeğinde geçen olaylar etrafında şekilleniyor.

Tiyatrodan beyazperdeye
Sıradan gibi görünen bu akşam yemeği çiftin geçmişindeki sırlar ve gerilimlerle dolu olayların gün yüzüne çıkmasıyla daha da ilginçleşiyor.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Toplusoy Ailesi'nde miras kavgası!
  Cemiyet

Toplusoy Ailesi'nde miras kavgası!

Şira Sahilli endüstri mühendisliğinden oyunculuğa!
  Magazin

Şira Sahilli endüstri mühendisliğinden oyunculuğa!

Son Bilet, 21 Şubat'ta sinemalarda: Afiş ve fragman yayınlandı
  Magazin

Son Bilet, 21 Şubat'ta sinemalarda: Afiş ve fragman yayınlandı

Elçin Sangu'dan Ayşe Barım açıklaması!
  Gündem

Elçin Sangu'dan Ayşe Barım açıklaması!

Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı'nın bebek heyecanı!
  Magazin

Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı'nın bebek heyecanı!

Aynur Aydın: İstanbul bir trafik canavarını daha kaldıramaz
  Magazin

Aynur Aydın: İstanbul bir trafik canavarını daha kaldıramaz