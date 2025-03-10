Timberland'in ilkbahar koleksiyonlarında ikonik stil konfor ile buluşuyor  

Köklü Timberland marka mirasının en sevilen modellerinin yanı sıra yenilikçi ayakkabılar, geçiş mevsimine uygun giyim seçenekleri, baharı karşıladığımız bu aylarda gün boyu rahatlığı ve modern bir stili bizlere getiriyor.

Kalın tabanlı ayakkabılar ile ilkbahar stiliniz göz kamaştırsın: Stone Street Kadın koleksiyonu

Kısa zamanda en sevilen modeller arasına girmeyi başaran kalın tabanlı Timberland Stone Street Koleksiyonu bu sezon genişleyerek bizlerle buluşuyor. Geçiş mevsiminde de bot kombinlerine devam etmek isteyenler için ideal bir seçenek olarak ortaya çıkan, ikonik 6 Inch botların cesur bir görünümü için bahar aylarında dikkatleri üzerinize çekecek Stone Street Mid 6-Inch Platform Tabanlı Botlar, açık gri rengiyle mevsime uyum sağlıyor. OrthoLite® taban ise her adımda ekstra konfor sağlıyor. Bu model, modern stili ve işlevselliği birleştirerek, bir stil ikonu haline geliyor. (7.999TL)

Klasik Timberland tekne ayakkabıları mirasını modern bir yorumla sunan bir diğer model ise Stone Street 3-Eye Lug tekne ayakkabıları. Üstün konfor sunan tabanının yanı sıra, deneyimi sunuyor. Sade ve zarif tasarımıyla, kalın tabanıyla her tarza uyum sağlayan bu model, yine bej renk seçeneğiyle bahar kombinlerine uyum sağlamak üzere tasarlandı. (7.999TL)

Sezonun en yenisi Stone Street Deri Tokalı ayakkabılar SS25 sezonuyla birlikte ilk kez piyasaya çıkıyor. Ayarlanabilir tokası ve kalın tabanıyla bu model, Premium Timberland® deri üst yüzeyi, yüzde 50 geri dönüştürülmüş materyallerden üretilmiş ReBOTL astarı ve yastıklamalı OrthoLite® iç tabana sahip. Kahverengi, açık gri ve siyah renk alternatifleri bulunan bu model gündüzden geceye devam eden bir stil için konforu ve zarafeti bir araya getiriyor. (7.999TL)

Bahar kombinlerinin ikonu: Yeni renkleriyle 3-Eye Lug Erkek Tekne Ayakkabıları

En sevilen modeller arasında yer alan Timberland Authentic 3-Eye Tekne Ayakkabıları, zamanla daha da gelişen el yapımı işçiliğiyle ve tasarımıyla dikkat çekiyor. Kumaş ve deri detaylarıyla sofistike bir görünüm sunan yeni model, deri astarı, EVA tabanı ve 360° işlevsel bağcık sistemiyle konforu ve dayanıklılığı bir arada sunuyor. Her adımda rahatlık sağlarken hem modern stili hem de uzun ömürlülüğüyle öne çıkıyor. Su geçirmezlik özellikleriyle bahar aylarının ve geçiş mevsimlerinin tüm koşullarında kullanıma uygun bu model siyah deri ve zeytin yeşili renklere sahip. (7.999TL)

Doğaya uyum sağlayan pastel tonlarda giyim koleksiyonu

Aynı koleksiyonda yer alan, geçiş mevsimin favorisi Kanvas Ceketler (4.999 TL ve 6.699TL), pastel tonlarda konforlu pantolonlar (4.699TL), etekler (3.1999TL) ve grafik desenli ve logolu pamuklu t-shirtler (1.599TL, 1.799TL) ile baştan aşağı bahar aylarına hazır bir kombine sahip olmak mümkün.

Şehir keşiflerine yeni bir soluk kazandıran Motion Access Spor Ayakkabılar

Yeni renk seçenekleriyle yeni sezonda karşımıza çıkan kadın ve erkek Motion Access Bağcıklı Spor Ayakkabılar hareket halindeki yaşam biçimini sevenler için tasarlanmış çok yönlü, günlük bir stildir. (5.699TL, su geçirmez model 5.999TL)

Kadın modellerinde tüm hava şartlarında ekstra konfor için siyah ve bej renklerde su geçirmez modeller de yer alıyor. (6.699TL ve 3.704TL)

TimberCush™ konfor sistemi hızlı tepki veren, çift yoğunluklu taban deneyimi sayesinde benzersiz konfor sunarken TimberGrip™ çıkıntılı dış taban her adımda üstün tutuş sağlıyor. Aynı zamanda en az %50 oranında geri dönüştürülmüş materyallerden oluşan ReBOTL™ astara sahip. Motion Access yürüyüş ayakkabıları şehir keşiflerine yeni bir soluk kazandırıyor.

Timberland'in İlkbahar koleksiyonları şimdi Timberland® mağazalarında, www.timberland.com.tr ‘de ve seçkin satış noktalarında satışa sunuluyor.

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