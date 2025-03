The Peninsula New York, Fifth Avenue deneyimini taçlandıran yeni pazar brunch’ını sunuyor

The Peninsula New York, otelin modern Amerikan restoranı Clement’te sunulacak Peninsula Pazar Brunch’ı ile misafirlerine yepyeni bir lezzet deneyimi yaşatıyor. 2 Mart 2025 itibarıyla her pazar 11:30 – 14:30 saatleri arasında sunulacak bu özel brunch, klasikleşmiş lezzetleri sofistike dokunuşlarla yeniden yorumluyor, canlı müzik eşliğinde sıcak ve zarif bir atmosferde misafirlerini ağırlıyor. The Peninsula New York’un imza deneyimlerinden biri olarak, Manhattan’ın en prestijli adreslerinden Fifth Avenue’de ayrıcalıklı bir buluşma noktası yaratıyor.

The Peninsula New York, tamamı otelin mutfağında hazırlanan ve yerel üreticilerden özenle temin edilen 40’tan fazla seçkin lezzeti şık bir sunum eşliğinde keşfetmeye davet ediyor. Özel olarak tasarlanan el yapımı simit ve ekmek arabası iştahları kabartırken, yumurta ve frittata çeşitleri, enfes garnitürler, taptaze waffle’lar, yoğurtlu parfait’ler ve daha birçok ikonik Amerikan lezzeti brunch sofralarını süslüyor. Küresel mutfaklardan ilham alan seçenekler arasında Kore usulü çıtır tavuk, shakshuka, İspanyol omleti ve corned beef hash yer alıyor. Tatlı severler içinse sanatsal bir dokunuşla hazırlanmış donut duvarı ve el yapımı cake pop’lar baş döndürücü bir final sunuyor. Dileyen misafirler, bu eşsiz deneyimi limitsiz şampanya veya imza kokteyller ile tamamlıyor.

Canlı müzik ile zenginleşen Peninsula Pazar Brunch’ında, konuk sanatçı Nathan Hirschberg’in etkileyici vokalleri ve ustalıkla çaldığı piyano ve akustik gitar performansları brunch keyfini taçlandırıyor. Soul, blues ve modern melodilerin özgün bir harmanı, samimi ve dinamik bir atmosfer yaratıyor.

The Peninsula New York’un imza restoranı Clement, New York’ta kahvaltı, brunch veya öğle yemeği için ayrıcalıklı bir adres olmaya devam ediyor. Lüks mağazalar ve ikonik simge yapılarla çevrili konumu sayesinde, Peninsula Pazar Brunch’ı hem otel misafirleri hem de şehir sakinleri için unutulmaz bir deneyim sunuyor. İster keyifli bir konaklamanın parçası olarak ister alışveriş ve keşif dolu bir günün başlangıcı olarak, Fifth Avenue’de ayrıcalıklı bir dokunuş katıyor.

Tarih: 2 Mart 2025’ten itibaren her pazar

Saat: 11:30 – 14.30

Fiyat: Yetişkinler için 115 $, 12 yaş altı çocuklar için 65 $ (vergiler ve bahşiş hariç)

Konum: Clement at The Peninsula New York

Rezervasyon: OpenTable üzerinden veya +1 212-903-3918 numaralı telefondan The Peninsula New York ile iletişime geçerek yapılabiliyor.

The Peninsula New York Hakkında

New York’un en prestijli alışveriş, kültür ve iş merkezlerinden Fifth Avenue ve 55. Cadde’nin kesişiminde yer alan The Peninsula New York, Midtown Manhattan’ın kalbinde zamansız bir zarafet sunuyor. 1905 yılından bu yana zarafetin simgesi olan 23 katlı tarihi bina, klasik ve çağdaş çizgilerin buluştuğu 219 geniş ve lüks oda ve süit ile misafirlerini ağırlıyor. The Peninsula New York hakkında daha fazla bilgiye www.peninsula.com/newyork adresinden ulaşılabilirsiniz.

The Hongkong and Shanghai Hotels, Limited (HSH) hakkında

1866 yılında kurulan ve Hong Kong Menkul Kıymetler Borsası'nda (00045) işlem gören HSH, Asya, ABD ve Avrupa’nın önemli destinasyonlarında prestijli otel, ticari ve konut projelerinin mülkiyeti, geliştirilmesi ve yönetimi, ayrıca turizm ve eğlence, kulüp yönetimi ve diğer hizmetlerle faaliyette bulunan bir Grubun holding şirketidir. The Peninsula Hotels portföyünde The Peninsula Hong Kong, The Peninsula Shanghai, The Peninsula Beijing, The Peninsula Tokyo, The Peninsula New York, The Peninsula Chicago, The Peninsula Beverly Hills, The Peninsula Paris, The Peninsula Bangkok ve The Peninsula Manila, The Peninsula London ve The Peninsula Istanbul yer almaktadır. Grubun tesis portföyünde Hong Kong’da The Repulse Bay Complex, The Peak Tower ve St. John’s Building; Ho Chi Minh City, Vietnam’da The Landmark ve Paris, Fransa’da 21 avenue Kléber yer almaktadır. Grubun kulüp ve hizmet portföyünde ise Hong Kong’daki The Peak Tram; Bangkok, Tayland’da Thai Country Club; Carmel, California’da Quail Lodge & Golf Club; ayrıca yine Hong Kong’da Peninsula Kulüpleri ve Danışmanlık Hizmetleri, Peninsula Merchandising ve Tai Pan Laundry sayılabilir.

Daha fazla bilgi için www.peninsula.com adresini ziyaret edebilir veya bizi Facebook ve Instagram'da takip edebilirsiniz.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.