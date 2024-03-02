Teoman’ın açıklaması bana ilham oldu

Ünlü şarkıcı Aynur Aydın, geçtiğimiz günlerde Teoman’ın “Az çalışacağım ve kendime daha çok zaman ayıracağım” açıklaması üzerine, “Bundan sonra ben de böyleyim. Çalış çalış nereye kadar artık ben de kadar stüdyolarda sabahlamayacağım. Az çalışıp gerçekten kendime vakit ayıracağım. Teoman bu açıklamasıyla benim ufkumu açıp ilham oldu resmen” dedi.

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