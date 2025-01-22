Teknolojinin gücüyle kaslar kuvvetlenecek

Açılışa katılanlar arasında ünlü Dr. Astrolog Şenay Devi de vardı. Aynı zamanda Devi’nin doktoru da olan Öztürk, Şenay Devi’nin sosyal medyasını takip edenleri bilgilendirmek amaçlı mini bir röportaj verdi.

FİZİK TEDAVİSİNDE YENİ BİR ÇAĞ BAŞLIYOR

Dr. Astrolog Şenay Devi’nin sorularını yanıtlayan Prof. Dr. Çağatay Öztürk sözlerine “ Açtığımız bu yeni ünitemizde fizik tedavide hedefe yönelik sonuç için robotik tedaviler uygulanacak. Ünitemizin adı Robotik Rehabilitasyon. Kas iskelet sistemini zinde tutmak. Sınırlarını zorlamak her zaman istediğimiz hareketleri yapabilmemizin diğer adı. Nörolojik hastalıklardan ortopedik sorunlara ameliyat sonrası rehabilitasyona kadar hem çocuk hem yetişkinler de uygulanabilen bir sistem. “ diyerek başladı.

ROBOTLAR HER SEKTÖRDE ÇOĞALIYOR

Öztürk ayrıca “ Robotlar hayatımızda artık fazla kullanılmaya başlandı. Bütün sektörler robotlardan faydalanılıyor. Bu gelişmeleri sağlık sektörü de yakından takip ediyor. Bu ünitede sadece bilinen anlamda engeller için değil istediğini yapamayanlar için de bir sistem. Rehabilitasyon kas iskelet sistemini zinde tutmanın tek yolu ve bu yoldaki en üst teknoloji. Kişiye özelleştirilebilen programlara da izin verdiği ve virtual reality’e doğru giden bir sistem olduğu için artık herkes her ortamda istediği zaman istediği kasını kimseye ihtiyaç duymadan hareket ettirebilecek.” dedi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.