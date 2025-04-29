 Tayfun Duygulu'nun acı günü

Tayfun Duygulu'nun annesi hayatını kaybetti.

Annesiyle eski fotoğrafını paylaşan şarkıcı, "Dünya güzelim, zarif asil kraliçem. Beni var eden canım anneciğim'i bugün sonsuzluğa uğurladık.

Nurlar içinde uyu, Seni kalbimin attığı son ana kadar çok seveceğim" dedi.

Duygulu, annesinin cenaze programını da paylaştı.

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