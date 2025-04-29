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Tayfun Duygulu'nun acı günü

Tayfun Duygulu'nun acı günü

Tayfun Duygulu'nun acı günü

Tayfun Duygulu'nun annesi hayatını kaybetti. 

 Tayfun Duygulu'nun acı günü

Annesiyle eski fotoğrafını paylaşan şarkıcı, "Dünya güzelim, zarif asil kraliçem. Beni var eden canım anneciğim'i bugün sonsuzluğa uğurladık.

Tayfun Duygulu'nun acı günü

Nurlar içinde uyu, Seni kalbimin attığı son ana kadar çok seveceğim" dedi. 

Tayfun Duygulu'nun acı günü

Duygulu, annesinin cenaze programını da paylaştı. 

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