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Taş Kağıt Makas’ın Umut’u Ekin Koç, yeni dizi için konuştu

Gökdelenlerin dibindeki gecekondu mahallesi ile plazalar arasında sıkışıp kalan hayatların konu edildiği Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu’nda unutkan bir baba ile sıra dışı bir hafıza yeteneğine sahip oğlunun tezatlığı da gündeme gelecek. 

Taş Kağıt Makas’ın Umut’u Ekin Koç, yeni dizi için konuştu

 

Kanal D’nin MF Yapım imzalı iddialı dizisi Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu, 28 Şubat Çarşamba akşamı ilk kez ekrana gelecek.

Taş Kağıt Makas’ın Umut’u Ekin Koç, yeni dizi için konuştu

Hikayesi ile olduğu kadar oyuncu kadrosu ile de çok konuşulan dizide Ekin Koç, hipertemizi (sıra dışı hafıza yeteneği) hastası olan Umut karakterine hayat veriyor.

Taş Kağıt Makas’ın Umut’u Ekin Koç, yeni dizi için konuştu

BİR UMUT SERÜVENİ

Umut karakterini olağanüstü bir mücadelenin beklediğine değinen Ekin Koç “Umut, geçmişte yaşadığı trajik bir kazayla ve ona olağanüstü hafıza yeteneğini veren “hipertimezi” hastalığıyla gerçekten sıra dışı bir karakter. Her şeye rağmen kazadan onunla beraber sağ çıkan babasıyla yıllardır mutlu bir hayat kurmayı başarmış, geleceğe umutla bakan bir genç. Fakat yaşayacakları sarsıcı bir hadiseyle beraber Umut, hem hafızasını hem de zekasını ve sebatını son sınırlarına kadar kullanıp, olağanüstü bir mücadele içine girecek. Biz de hep beraber bu serüvene ortak olacağız” dedi.

Taş Kağıt Makas’ın Umut’u Ekin Koç, yeni dizi için konuştu

ADALET UMUDU!

Yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan’ın oturduğu, senaryosunu Uğraş Güneş‘in kaleme aldığı “Taş Kağıt Makas” dizisi, gecekondu mahallesinde yaşayan Umut’un (Ekin Koç), düzenin gerçek sahiplerine karşı babasının suçsuzluğunu ispatlamak için verdiği adalet savaşıyla ekrana gelecek.

Taş Kağıt Makas’ın Umut’u Ekin Koç, yeni dizi için konuştu

USTALAR BULUŞTU

Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven, Hande Ataizi, Burak Yörük, Hüseyin Avni Danyal, Aytaç Uşun, Bülent Seyran, Selim Galip, Anıl Taşezen gibi başarılı isimlerin kadroda yer aldığı Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu, her çarşamba akşamı Kanal D’de ekrana gelecek. 

 

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