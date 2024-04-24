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Ekin Koç: Taş Kağıt Makas gibi içinde başkaldırı olan hikayeleri severim

Hikâyesi ve oyuncu kadrosuyla gündemden düşmeyen Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu dizisinin başrol oyuncularından Ekin Koç, “Kendimi tekrar etmekten kaçınmaya çalışırım” diyerek, karakteri “Umut” ve oyunculuk serüveni hakkında samimi açıklamalar yaptı.

Ekin Koç: Taş Kağıt Makas gibi içinde başkaldırı olan hikayeleri severim

Kariyerinde 10 yılı geride bırakan ve Taş Kağıt Makas gibi içinde başkaldırı olan hikâyeleri sevdiğine değinen başarılı oyuncu Ekin Koç Milliyet Sanat Dergisi yazarlarından Asu Maro’ya özel açıklamalar yaptı. Koç, “Dizide beni heyecanlandıran hem karakter hem de hikâyenin epik unsurlar barındırması oldu. Böyle başkaldırı hikâyelerini severim. İçinde intikam öğelerini taşıyan yapımlar izleyici açısından da sürükleyici oluyor. Benim açımdan da Umut’un hem hipertimezi hastası olması ki- o biraz oyuncaklı bir mesele- hem de küllerinden doğan bir insanın hikâyesini takip etmek kulağa güzel geliyor” dedi.

Ekin Koç: Taş Kağıt Makas gibi içinde başkaldırı olan hikayeleri severim

“OYUNCULUK YAPIYORUM DEMEM BEŞ SENEMİ ALDI”

Oyunculuğa ana akım dizilerle başlayıp, festivallerin çok ödüllü filmleriyle iki koldan devam eden Ekin Koç, “Başlarda eğlence sektöründeyim diyordum. “Oyunculuk yapıyorum” deme özgüvenini sektöre başladıktan beş sene sonra kazandım. Bizim mesleğimiz çok inişli çıkışlı, pamuk ipliğine bağlı. Her an elinizden kaçıp gidebilirmiş gibi. Ben öyle hissediyordum en azından. “Başka bir şeyler yapmalı mıyım?” “Gerçekten oyuncu olacak mıyım?” gibi sorularım hep oldu ama şu dönem artık rahatladım.” şeklinde cevap verdi.

Ekin Koç: Taş Kağıt Makas gibi içinde başkaldırı olan hikayeleri severim

“HAYATIMIN BEL KEMİĞİ OYUNCULUK DİYEBİLİRİM”

Oyunculuğu hayatının bel kemiği olarak nitelendiren Koç “Oyunculuk hayatımın tam olarak merkezinde. Çünkü oyunculuk benim kendimi gerçekleştirebilmemde tam bir motor görevi gördü. Maddi kaynaklara sahip olmama yardımcı oldu, hâlâ gençken ve enerjim varken bir şeyleri yapabilme özgürlüğünü bana verdi. Hayatımın belkemiği diyebilirim. Farklı şeyler de yapmak istiyorum. Yapımcısı olduğum “Tarihte Görülmemiş Olaylar” Clermont – Ferrand’da yarıştı. O yüzden çok mutluyum. Yapımcılık da oyunculuğun yanına koymak istediğim şeylerden biri” dedi.

Yönetmenliğini Yusuf Pirhasan ve Volkan Keskin’in üstlendiği, senaryosunu Uğraş Güneş’in kaleme aldığı Taş Kağıt Makas’ın oyuncu kadrosunda; Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven, Hande Ataizi, Burak Yörük, Hüseyin Avni Danyal, Yüsra Geyik, Bülent Seyran, Atsız Karaduman, Aytaç Uşun, Selim Galip, Anıl Taşezen yer alıyor.

“Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu” çarşamba akşamları yeni bölümleri ile Kanal D’de ekrana gelmeye devam edecek.

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