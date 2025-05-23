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Taro Emir Tekin'den müzik kararı!

Ünlü oyuncu Taro Emir Tekin'den müzik kararı! İşte detaylar...

Taro Emir Tekin'den müzik kararı!

Taro Emir Tekin, Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere takıldı.

 Taro Emir Tekin'den müzik kararı!

Öğle saatlerinde geldiği Zorlu AVM’de bir süre mağazaları dolaşıp alışveriş yapan yakışıklı oyuncu, sempatik ve mütevazi halleriyle dikkat çekti. Muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayıp objektiflere poz veren başarılı oyuncu, "Bu sıralar kendimi dinliyorum ve müziğe yöneldim, her şey yolunda arkadaşlar birkaç eksiğim vardı onları alacağım" açıklamasında bulundu. Şık alışveriş tarzı ve yakışıklılığı ile dikkatleri üzerine toplayan Taro Emir Tekin, muhabirlerle sohbetinin ardından alışverişine kaldığı yerden devam etti.

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