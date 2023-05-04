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Tarkan'dan birlik mesajı

Ünlü şarkıcı Tarkan, sosyal medya hesaplarından konserden görüntülerini paylaşıp, birlik mesajı verdi. İşte detaylar...

Tarkan'dan birlik mesajı

Tarkan, 9 Eylül'de İzmir'de verdiği konserin görüntülerini Instagram'dan yayınladı.

Tarkan'dan birlik mesajı
Megastar, birlikte mesajı verdi.

Tarkan'dan birlik mesajı
Tarkan, "Birlik olmamız lazım, barış içinde, huzur içinde yaşamamız lazım. Biz öyle bir milletiz, bunu bir daha yakalamamız lazım" dedi.



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