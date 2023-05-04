Tarkan'dan birlik mesajı

Tarkan, 9 Eylül'de İzmir'de verdiği konserin görüntülerini Instagram'dan yayınladı.



Megastar, birlikte mesajı verdi.



Tarkan, "Birlik olmamız lazım, barış içinde, huzur içinde yaşamamız lazım. Biz öyle bir milletiz, bunu bir daha yakalamamız lazım" dedi.







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