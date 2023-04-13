Tamer Karadağlı ve piyanist sevgilisi Iraz Yıldız, geçtiğimiz sene ayrılmıştı.

Kendisinden 30 yaş küçük sevgilisiyle sık sık gündeme gelen oyuncunun (56), piyanist Yıldız (26) ile aşkı sık sık gündeme gelmişti.



Iraz Yıldız, yeni bir aşka yelken açtı.

Yıldız, müzisyen Anıl Pinaz ile aşk yaşamaya başladı.

Çift, fotoğraflarını Instagram'dan paylaşarak, aşkını ilan etti.

Pinaz, dört yıl önce ise Burak Sergen'in eski eşi Işıl Ulutürk Sergen'le birlikte olmuştu.



Burak Sergen, nişanlısı Nihan Ünsal, eski eşi Işıl Ulutürk Sergen ve onun erkek arkadaşı Anıl Pinaz’la bir araya gelmesi, o dönem gündem olmuştu.

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