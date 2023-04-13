SnobMagazin.com

Tamer Karadağlı'nın eski sevgilisi Iraz Yıldız bakın kiminle aşk yaşamaya başladı?

Tamer Karadağlı'nın eski sevgilisi Iraz Yıldız'ın yeni aşkı şaşırttı. Yıldız'ın yeni sevgilisi dört yıl önce magazinin gündeminden düşmüyordu. İşte detaylar...

Tamer Karadağlı'nın eski sevgilisi Iraz Yıldız bakın kiminle aşk yaşamaya başladı?

Tamer Karadağlı ve piyanist sevgilisi Iraz Yıldız, geçtiğimiz sene ayrılmıştı.

 Tamer Karadağlı'nın eski sevgilisi Iraz Yıldız bakın kiminle aşk yaşamaya başladı?

Kendisinden 30 yaş küçük sevgilisiyle sık sık gündeme gelen oyuncunun (56), piyanist Yıldız (26) ile aşkı sık sık gündeme gelmişti.

Tamer Karadağlı'nın eski sevgilisi Iraz Yıldız bakın kiminle aşk yaşamaya başladı?
Iraz Yıldız, yeni bir aşka yelken açtı.

 Tamer Karadağlı'nın eski sevgilisi Iraz Yıldız bakın kiminle aşk yaşamaya başladı?

Yıldız, müzisyen Anıl Pinaz ile aşk yaşamaya başladı.

 Tamer Karadağlı'nın eski sevgilisi Iraz Yıldız bakın kiminle aşk yaşamaya başladı?

Çift, fotoğraflarını Instagram'dan paylaşarak, aşkını ilan etti.

 Tamer Karadağlı'nın eski sevgilisi Iraz Yıldız bakın kiminle aşk yaşamaya başladı?

Pinaz, dört yıl önce ise Burak Sergen'in eski eşi Işıl Ulutürk Sergen'le birlikte olmuştu.

Tamer Karadağlı'nın eski sevgilisi Iraz Yıldız bakın kiminle aşk yaşamaya başladı?
Burak Sergen, nişanlısı Nihan Ünsal, eski eşi Işıl Ulutürk Sergen ve onun erkek arkadaşı Anıl Pinaz’la bir araya gelmesi, o dönem gündem olmuştu.

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 2
    SEVDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    BEĞENDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Yıldız Tilbe'nin 'Aldat'ı 27 yıl sonra yeniden yorumlandı
  Magazin

Yıldız Tilbe'nin 'Aldat'ı 27 yıl sonra yeniden yorumlandı

Yasmin Erbil ile Yiğit Poyraz'dan aşk pozu
  Magazin

Yasmin Erbil ile Yiğit Poyraz'dan aşk pozu

Gülşen ortaya çıktı
  Magazin

Gülşen ortaya çıktı

Iraz Yıldız ile Anıl Pinaz evleniyor
  Magazin

Iraz Yıldız ile Anıl Pinaz evleniyor

Okan Karacan ile Zeynep Kadıoğlu birbirine girdi!
  Magazin

Okan Karacan ile Zeynep Kadıoğlu birbirine girdi!

Selin Şekerci rol aldığı Kraliçe dizisindeki karakteriyle ilgili itirafta bulundu
  Magazin

Selin Şekerci rol aldığı Kraliçe dizisindeki karakteriyle ilgili itirafta bulundu