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Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olan Tamer Karadağlı eleştirilere cevap verdi

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olan Tamer Karadağlı eleştirilere cevap verdi. İşte detaylar...

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olan Tamer Karadağlı eleştirilere cevap verdi

Hürriyet'ten Behlül Aydın'ın haberine göre; Cumhurbaşkanlığı kararıyla Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olan Tamer Karadağlı “Telefonlardan başımı alamıyorum” dedi. Bu karar sonrası ünlü sanatçı Tamer Karadağlı’ya tebrik mesajları yağarken eleştirenler de oldu. Telefonla ulaştığımız Karadağlı şunları söyledi: “Şu anda bir şey konuşamıyorum. Artık Tamer Karadağlı olarak değil kurumu temsil ettiğim için bir şey söylemem doğru değil. Daha çok yeni. Biraz zaman geçsin gerekli açıklamaları yapacağım. Şu an kurum ön planda. Telefonlardan başımı alamıyorum.”

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olan Tamer Karadağlı eleştirilere cevap verdi

Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümü’nden mezun olan Tamer Karadağlı, ‘Çocuklar Duymasın’ adlı televizyon dizisinin de ünlü ekran yüzüydü.

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