Talat Er'den Film tadında bir klip

Kısa sürede dillere pelesenk olan bu yeni çalışmasını kliple taçlandıran sanatçıya 2022 Miss Model Of Turkey güzeli 2023 Avrupa güzeli Nur Sarı eşlik etti.

1987 yılında TRT'de başladığı müzik yaşamını başarılı bir şekilde sürdüren Talat Er, aynı zamanda usta bir keman virtüözü...

17 ayrı makamda 90’a yakın bestesi bulunan sanatçı, katıldığı birçok TSM beste ve şarkı yarışmalarında ödüle layık görüldü. TRT bünyesinde müzik programlarıda sunan sanatçının 2001 Yılında bestelediği 'Okyanus' adlı şarkısı ise yılın en sevilen şarkıları arasına girdi.

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