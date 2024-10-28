Taburcu olan Filiz Akın'dan fotoğraflı müjde!

Uzun süredir sağlık sorunları yaşayan ve geçen günlerde hastaneye kaldırılan Filiz Akın (81), taburcu oldu.



Sol kulağının üst tarafındaki kanserli doku ve ses tellerinde yaşadığı sorunların ardından çok sayıda ameliyat olan sanatçı, geçen günlerde Bodrum'da hastane odasından paylaştığı kare ile sevenlerini korkutmuştu. Fotoğrafla cevep veren Akın, "Beni düşünüp de dua ededenlere "Merhaba" diye yazdı.

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