Survivor öncesi müzik çalışmalarına tam hız devam!

İmza attıkları her işte adlarından sıkça söz ettiren ve büyük beğeni toplayan Aleyna Kalaycıoğlu ve Anıl Piyancı “Bana Cevap Ver” şarkısı ile sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor.

‘’Bana Cevap Ver’’ şarkısının sözleri Anıl Piyancı ve Oğuzhan Atmaca’ya ait,Aranjesi ise Can Deniz Coşkun (Ceyz) tarafından yapıldı.

“Bana Cevap Ver” için çekilen etkileyici sahnelere sahip klibin yönetmenliğini Serhat Çelikten üstlendi.

İkilnin etkileyici yorumunun birleştiği ‘’Bana Cevap Ver’’ 6 Ekim’de Sony Music Türkiye etiketiyle tüm dijital platformlarda yayında!..

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