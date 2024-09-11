Süperstar paylaşımı fanları ikiye böldü

Süperstar Ajda Pekkan’la bir fotoğrafını koyan Aydın, birçok ortak noktaları bulunan ve aynı zamanda yakın çevresine de “her anlamda akıl hocam” diye anlattığı Ajda Pekkan’la sosyal medyada gündem oldu.

Kısa sürede beğeni toplayan paylaşım sonrası Aynur Aydın fanları da, “yeni bir projemi geliyor” yorumlarında bulundu.

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