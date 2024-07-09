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Suavi'nin eşine gözaltı! ‘Nedenini bilmiyorum’

Sanatçı Suavi'nin eşi Gönül Yılman Saygan, İzmir Havaalanı'nda gözaltına alındığını açıkladı. Saygan, gözaltı nedenini bilmediği söyledi.

Suavi'nin eşine gözaltı! ‘Nedenini bilmiyorum’

'Suavi' ismi ile tanınan Sanatçı Mehmet Suavi Saygan'ın eşi Gönül Yılmaz Saygan, X hesabından İzmir'de gözaltına alındığını bildirdi.

Suavi'nin eşine gözaltı! ‘Nedenini bilmiyorum’

Kötü muameleye maruz kalmadığını belirten Saygan, sosyal medya hesabından şunları söyledi:

"Karakolda öğle mesaisinin bitmesini bekliyorum. Sonra adliye, sonra bakacağız. Kızımı ağabeyi aldı. Gözlerindeki korkuyu ömür boyu unutmam. Karakol, gözaltı umurumda değil. Ama kızımın endişesi. Ve ifadeye çağrılsam giderim. Çağrıldığımda hep gittim. Ama neden gözaltı. Kızımın gözünün önünde polis arabasına bindim..Neyse."

Suavi'nin eşine gözaltı! ‘Nedenini bilmiyorum’

 

 

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