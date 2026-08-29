Çiftçiler Birlik Kağıtçılık A.Ş.’ye kayyım atandı!

Temizlik kağıtları, hijyen malzemeleri, bebek ve hasta bezi dahil 600 çeşit ürün üretip 40’tan fazla ülkeye ihraç eden Türkiye’nin öncü şirketlerinden Çiftçiler Birlik Kağıtçılık A.Ş.’de ortaklık anlaşmazlığı, mahkeme kararıyla yeni bir aşamaya taşındı. Beş kardeş tarafından, 1993 yılında kurulan aile şirketinde ortaklar arasında uzun süredir anlaşmazlık yaşanıyordu. Şirketin kurucu ortaklarından Muhacir Çiftçi tarafından Türk Ticaret Kanunu’nun 531. maddesi kapsamında şirketin haklı sebeple feshi istemiyle açılan dava, şirket açısından önemli bir tedbir kararını beraberinde getirdi. İstanbul 28. Asliye Ticaret Mahkemesi, Çiftçiler Birlik Kağıtçılık A.Ş’ye “davanın devamı süresince temsil ve ilzam yetkisini kullanan diğer ortakların işlemlerinin, davacı açısından önemli zararlara sebebiyet verebileceğine dair yaklaşık ispat koşullarının oluştuğu” gereçesiyle “denetim kayyımı atanması”na karar verdi. Kararla birlikte şirketin tüm yönetim, karar ve uygulamaları kayyımın denetim ve onayına tabi olacak.



YENİ YÖNETİME USULSÜZLÜK İDDİASI

Şirketin feshi için dava açan eski yönetim kurulu başkanı Muhacir Çiftçi, şirket yönetiminde görev alan ortaklarla ilgili çeşitli işlem ve uygulamalara yönelik itirazlarını ve iddialarını mahkemeye taşıyarak, 10 Mart 2025 tarihinde de “şirketin feshi” talebi ile dava açtıMuhacir Çiftçi, dava dilekçesi ve daha sonra sunduğu beyanlarında şirket yönetimini devrettiği diğer ortakların şirketin kurumsal yapısı ve kimliğini bozduğunu, ortaklık haklarının ihlal edildiğini ve şirket kaynaklarının kullanımına ilişkin çeşitli usulsüzlük yapıldığını, bu yüzden çok kez mahkeme ve cumhuriyet savcılığına başvurmak zorunda kaldığını ifade etti. Mahkeme, dava sürecinde Sakarya’nın Söğütlü ilçesindeki fabrika taşınmazına ilişkin olarak teminat karşılığında tapu şerhi tedbirinin uygulanmasına da karar verdi.

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