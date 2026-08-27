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Ünlü oyuncu Sevda Dalgıç boşanıyor

Ünlü oyuncu Sevda Dalgıç boşanıyor

Ünlü oyuncu Sevda Dalgıç boşanıyor

Sevda Dalgıç, Ceren İthalat'ın Tarzını Okula Taşı'nın etkinliğine katıldı. Organizasyonda Dream Vest, Chimola, Dodge, Shotay, BUBU ve Play-Doh markaların koleksiyonlarını sergiledi. Oyuncu, Dört yıl önce evlendiği Dilge Emir Güvenç'le çıkan ayrılık haberleri hakkında konuştu.

Ünlü oyuncu Sevda Dalgıç boşanıyor
Oyuncu, "Projelere odaklanmak istiyorum. 'Avlu'dan sonra bir şey yapmadım. 1-2 projeyle görüşüyorum. Bu kadar ara vermişken, daha sağlam projeyle dönmek istiyorum" dedi.

Ünlü oyuncu Sevda Dalgıç boşanıyor
Fenomen olan 'Arka Sıradakiler' dizisinde yer alan oyuncu, "Eskisi gibi bu kadar popüler işlerin olmamasını neye bağlıyorsunuz?" sorusuna, "Tüketim zamanındayız. Dijital platform işleri arttı. 'Arka Sıradakiler' organik işti. Senaryo güzeldi, ekip ruhu vardı" diye cevap verdi.

 Ünlü oyuncu Sevda Dalgıç boşanıyor

Dalgıç, "Neden bu kadar ara verdiniz?" sorusuna, "Biraz özel şeyler. Bir evliliğim var, o süreçle alakalı... O dönemde fitness'a merak sardım, ona ağırlık verdim. Ondan sebep" cevabını verdi. Dört yıl önce evlendiği Dilge Emir Güvenç'le ayrılık haberlerine Dalgıç, "İnsanlar anlaşarak evleniyor. İnşallah anlaşarak da ayrılırlar diye düşünüyorum. Bir süreç var, bakalım" ifadelerini kullandı.

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