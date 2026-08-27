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Tarkan 2.5 saatte 36 milyon lira kazanacak

Tarkan 2.5 saatte 36 milyon lira kazanacak

Tarkan 2.5 saatte 36 milyon lira kazanacak

Müge Sağıstanlı'nın haberine göre; Gözler, Tarkan’ın 29 Ağustos’ta Marmaris’deki D-Maris’te vereceği konserde...

Tarkan 2.5 saatte 36 milyon lira kazanacak
2.5 saat sahnede kalacak olan Tarkan bu geceden 750 bin dolar (36 milyon TL) kazanacak. Gelelim, pop yıldızını izleyecek olanlara ve ödeyecekleri rakamlara... Türk ve Avrupa sosyetesinden isimler şimdiden yerlerini ayırtmış. Öyle bedava bilet de yokmuş. Tanesi 45 bin Euro (2.5 milyon TL) olan 12 locayı çoktan kapatmışlar. Localar 7 kişilikmiş. Konseri ayakta izlemenin bedeli de 1.750 Euro (98 bin TL) Seyirci sayısı 600 bine çıkarıldı. (Elele)

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