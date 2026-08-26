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Bülent Ersoy'un gündem olan konserin yapımcısı Burak Tanrısever ilk kez konuştu

Bülent Ersoy'un gündem olan konserin yapımcısı Burak Tanrısever ilk kez konuştu

Bülent Ersoy'un gündem olan konserin yapımcısı Burak Tanrısever ilk kez konuştu

Yapımcı Burak Tanrısever, günlerdir gündemden düşmeyen Bülent Ersoy'un Kuşadası'ndaki konseri hakkında konuştu.

 Bülent Ersoy'un gündem olan konserin yapımcısı Burak Tanrısever ilk kez konuştu


Bülent Ersoy'un hasta olduğunu söyleyerek sahnesine geç çıktığı ve gelen bazı tepkiler nedeniyle seyircileri azarlamasıyla ilgili konserin yapımcısı Burak Tanrısever, "İstemediğimiz şeyler oldu. Bülent Hanım'ın da söylediği gibi, konseri başka güne almak istediğimi belirttim. Bülent Hanım, seyircilere saygısızlık olmaması için çıkmak istedi. Bülent Hanım için sosyal medyada bazı yazıları görünce şok oldum. Bülent Ersoy, çok profesyonel biridir, o gün çok hastaydı.

 Bülent Ersoy'un gündem olan konserin yapımcısı Burak Tanrısever ilk kez konuştu

Ayakta duracak hali yoktu. Ben dahil herkes konseri ertelemek istedi ama kendisi binlerce dinleyiciye ayıp olmasın diye, konsere çıkmak istedi. Büyük profesyonel biri kendisi... Zaten çıkar çıkmaz durumu açıkladı ve hasta olduğu her halinden belli oluyordu.

 Bülent Ersoy'un gündem olan konserin yapımcısı Burak Tanrısever ilk kez konuştu

Sadece çok az kişiden tepki gelince hastalık refleksiyle böyle şeyler söyledi. Onun dışında mükemmel bir gece oldu. Herkes çok eğlendi" açıklamasını yaptı.

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