Grup Destan'ın solisti Mehmet Hakan Balcı'dan Haluk Levent ve Çelik'e ağır tepki!

Grup Destan'ın solisti Mehmet Hakan Balcı, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Şarkıcı, "Düzenli olarak ses tellerim için doktoruma geldim. Rutin bir şey" dedi.

Projelerinden bahseden Balcı, "Konserlerim devam ediyorum" diye konuştu. Haluk Levent'le yakın arkadaş olan şarkıcı, "Aşağı tükürsem sakal, yukarı tükürsem bıyık. Haluk'la ortak projemiz olacak fakat Allah korudu. Haluk'la eski dostluğumuz var yıllardır haber gönderiyorum bizzat uyardım, 'Yapma etme' diye ama bunların olacağını biliyordum. Allah kurtarsın. Haluk Levent'ten bana dost olmaz. Çevresi vardı onu da kaybetti. Sektöre girdiğinde beri ne dolandırması ne de kandırması bitti. Yorulduk artık, arkadaşlık bir yere kadar. Haluk yüreğimizden yaraladı... Hepimizi aynı kefeye koymaya başladılar. Şarkılarıyla ön plana çıkamayan sanatçılar, yok çöp toplar, yok bakkal borcu öder. Herkes kendi işini yapsın, sanatı yap! Zaten saygınlığını yitiren sektördü, iyice berbat ettiler. Haluk bizi her yerde madara etti. Haluk gibi olmayanı da aynı kefeye koymaya başladılar" açıklamasını yaparak, şarkıcı Çelik'e de göndermede bulundu.



ÇELİK'E DE KIZIYORUM, MÜZİK YAPIN

Sözlerine devam eden rockçı, "Haluk, 'Albüm yapacağım' diye bir çocuktan para istemiş. Memur bir ailenin çocuğu evini satmış. Genç kızları, 'star yapacağım' diye kandırmış. Sen sanatçısın prodüktör değilsin! Bu durumdan biz rahatsız oluyoruz. Yavaş yavaş soğumaya ve kendimizi çekmeye başladık. Sanatçı insan toplumunun önünde olur, dolandırmaz. Hiç Barış Manço ve Cem Karaca'dan duydunuz mu? Onlar bilmiyor muydu yardım etmeyi... Türk halkına söylüyorum, çok büyük devletimiz var, her şeye yetişir. Hangi parti olduğu önemli değil, önemli olan devlet. Önünüze gelen herkese bağış yapmayın, devlete güvenin. Sanatçıyım ne anlarım yardımdan... Elimde ancak yemek yedirir, insanların okumasına yardım ederim. Ben ne anlarım, TIR kaldırmaktan... Çelik'e de kızıyorum, müzik yapın. Konserlerim artsın diye insanları vicdanından vurmayın. Aynaya bakınca kendimden şüphe ediyorum bir şey söyleyince duygu sömürüsü mü yapıyorum diye? Ayıptır! Bir tarafta genç çocuklarımız uyuşturulsun ve aptallaşsın diye aptal aptal müzikler var. Abilik yapacağınız yerde yardım ediyorlar. Önce kendinize yardım edin. Biz iyi örnek olmaya çalışıyoruz. İki şarkı söyledik diye nasıl, 'Türkiye'nin en güvenilir insanı' oluyoruz onu da bilmiyorum. Ben bile çıkıp, 'Okul yaptıracağım desem' inanmayın, kimseye yardım etmeyin. Devletimizden başka kim yardım edebilir? Sanatçı sanat yapar, onun işi odur. Başka yerlere başvuruyorsa menfaati vardır" ifadelerini gönderdi.



SEKTÖRDE AHLAK İSTİYORUM

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan bazı isimleri eleştiren şarkıcı, "Türkiye'de uyuşturucu kullanan bazı sanatçılar, devletimiz tarafından gözaltına alınıyor. Çok matah bir şey yapmış gibi gururlu yürüyüşleri var. Utanın biraz! Gençler sizi örnek alıyor. Bakıyorum bu insanların konserleri ve kaşeleri artıyor, uyuşturucu kullanıyorlar diye... Birçok isim dua ediyor, 'Keşke beni alsalar gündeme gelsem' diye... Sanatçıdan sadece sanat isteyin. Sektörde ahlak istiyorum. Sanatçılar biraz ahlaklı olsun. Uyuşturucu kullandım ve yakalandım diye böbürlenmeyin!" dedi.

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