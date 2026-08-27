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Hakan Kurtaş'ın konser heyecanı!

Hakan Kurtaş'ın konser heyecanı!

Hakan Kurtaş'ın konser heyecanı!

Hakan Kurtaş, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

 Hakan Kurtaş'ın konser heyecanı!

Projelerinden bahseden oyuncu, "Tatil güzel geçti. Bir yandan tiyatro oyunu oynadım. Yakın zamanda konser var ona hazırlanıyorum. Aynı zamanda müzik yapıyorum. Eylül ortasında akustik konserim olacak. Tek başıma sahnede olacağım. İlk konserim" dedi.

Hakan Kurtaş'ın konser heyecanı!
Kurtaş, "Konser heyecanı var mı?" sorusuna, "Heyecan var. Ekimde tek kişilik oyunum için Londra'da olacağım. Bir yandan da ana akım için bir şeyler okuyorum" yanıtını verdi.

 Hakan Kurtaş'ın konser heyecanı!

Birce Akalay'la birlikte olan oyuncu, "İlişkiniz evliliğe doğru gider mi?" sorusuna, "Her şey çok güzel gidiyor. Çok mutluyuz" diye cevap verdi.

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