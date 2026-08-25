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Laroussi İstanbul'a hayran kaldı

Laroussi İstanbul'a hayran kaldı

Laroussi İstanbul'a hayran kaldı

Fas asıllı Hollandalı R&B ve pop şarkıcısı Laroussi, İstanbul'da sahne aldı.

 Laroussi İstanbul'a hayran kaldı

Dünyada büyük hayran kitlesine sahip olan şarkıcı, Yenikapı'da izleyici karşısına çıktı.

 Laroussi İstanbul'a hayran kaldı

Dünyanın birçok yerinde konser veren Laroussi'yi binlerce kişi izledi.

 Laroussi İstanbul'a hayran kaldı

Şarkıcı, repertuvarında başta Hakan Altun olmak üzere birçok Türkçe esere yer verdi. Sanatçı, Hakan Altun'un 'Bir Telefon' şarkısıyla beğeni topladı.

 Laroussi İstanbul'a hayran kaldı

Sahnesinde üç dilde şarkı söyleyen Laroussi, Türkçe parçaları seslendirerek büyük alkış aldı. Türkiye'de olmaktan mutlu olduğunu belirten sanatçı, "Birçok yere gittim ama İstanbul başka güzel. Misafirperverlik ve tarih yerler olarak mükemmel bir yer... Hayran kalmamak mümkün değil. Şehrin muhteşem bir enerjisi var" dedi.

 

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