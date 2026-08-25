 Dünyaca ünlü sanatçı Dave Evans'tan Türkiye'ye övgüler

Galli doğumlu Avustralyalı Dave Evans, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

AC/DC'nin eski solisti Evans, "İstanbul'a geldiğim için çok mutluyum. Yeniden geleceğim. Türkiye güvenilir ve korunaklı ülke... Her yeri keyifle geziyorum. İstanbul'da gelecek şubat ayında konserler olacak, onun için geldim. Görüşmeler yapıyorum" dedi.



Sanatçı, "Türkiye'de takip ettiğiniz rock müzisyeni var mı?" sorusuna, "Boğaz turuna katıldım orada güzel bir gösteri vardı. Türk müziği harikaydı. Türk müziği dinliyorum ama bir isim veremiyorum" yanıtını verdi.

AC/DC grubuyla ilgili Evans, "İlk başladığımız beş kişiydik, çok gençtik. O günleri hatırlayınca mutlu oluyorum, harika günlerdi. İki kişi vefat etti. Diğerleriyle arada bir görüşüyoruz. Çok sık görüşemiyoruz" diye konuştu.

Türk mutfağıyla ilgili sanatçı, "Dünyanın en güzel yemek yeri Türkiye'de... Bütün yemekleri beğeniyorum" açıklamasını yaptı.

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