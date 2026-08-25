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Dünyaca ünlü sanatçı Dave Evans'tan Türkiye'ye övgüler

Dünyaca ünlü sanatçı Dave Evans'tan Türkiye'ye övgüler

Dünyaca ünlü sanatçı Dave Evans'tan Türkiye'ye övgüler

Galli doğumlu Avustralyalı Dave Evans, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

 Dünyaca ünlü sanatçı Dave Evans'tan Türkiye'ye övgüler

AC/DC'nin eski solisti Evans, "İstanbul'a geldiğim için çok mutluyum. Yeniden geleceğim. Türkiye güvenilir ve korunaklı ülke... Her yeri keyifle geziyorum. İstanbul'da gelecek şubat ayında konserler olacak, onun için geldim. Görüşmeler yapıyorum" dedi.

Dünyaca ünlü sanatçı Dave Evans'tan Türkiye'ye övgüler
Sanatçı, "Türkiye'de takip ettiğiniz rock müzisyeni var mı?" sorusuna, "Boğaz turuna katıldım orada güzel bir gösteri vardı. Türk müziği harikaydı. Türk müziği dinliyorum ama bir isim veremiyorum" yanıtını verdi.

 Dünyaca ünlü sanatçı Dave Evans'tan Türkiye'ye övgüler

AC/DC grubuyla ilgili Evans, "İlk başladığımız beş kişiydik, çok gençtik. O günleri hatırlayınca mutlu oluyorum, harika günlerdi. İki kişi vefat etti. Diğerleriyle arada bir görüşüyoruz. Çok sık görüşemiyoruz" diye konuştu.

 Dünyaca ünlü sanatçı Dave Evans'tan Türkiye'ye övgüler

Türk mutfağıyla ilgili sanatçı, "Dünyanın en güzel yemek yeri Türkiye'de... Bütün yemekleri beğeniyorum" açıklamasını yaptı.

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