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Ece Erken'in Acun Ilıcalı tepkisi şaşırttı!

Ece Erken'in Acun Ilıcalı tepkisi şaşırttı!

Ece Erken'in Acun Ilıcalı tepkisi şaşırttı!

Ece Erken, geçtiğimiz sezon program yaptığı TV8'nin sahibi Acun Ilıcalı'yı Instagram'dan takipten çıkardı.

Ece Erken'in Acun Ilıcalı tepkisi şaşırttı!
Erken, ayrıca Gel Konuşalım programını beraber sunduğu Nur Tuğba Namlı'yı da takipten çıkardı.

 Ece Erken'in Acun Ilıcalı tepkisi şaşırttı!

Son dönemde yaptığı açıklamalarla konuşulan sunucu, sadece 4 hesabı takip etmeye devam ediyor.

Ece Erken'in Acun Ilıcalı tepkisi şaşırttı!
Gelecek sezon TV8'de yer almayacak olan Erken'in takipten çıkması dikkat çekti.

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