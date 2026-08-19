 Ece Erken'in Acun Ilıcalı tepkisi şaşırttı!

Ece Erken, geçtiğimiz sezon program yaptığı TV8'nin sahibi Acun Ilıcalı'yı Instagram'dan takipten çıkardı.



Erken, ayrıca Gel Konuşalım programını beraber sunduğu Nur Tuğba Namlı'yı da takipten çıkardı.

Son dönemde yaptığı açıklamalarla konuşulan sunucu, sadece 4 hesabı takip etmeye devam ediyor.



Gelecek sezon TV8'de yer almayacak olan Erken'in takipten çıkması dikkat çekti.

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