Ayşen Gürler, Teşkilat kadrosuna katıldı.



Gülay karakteri dengeleri değiştirecek TRT 1’in aksiyon ve istihbarat temalı sevilen dizisi Teşkilat, güçlü oyuncu kadrosuna usta oyuncu Ayşen Gürler’i dahil ediyor. Gürler, dizinin yeni bölümlerinde hikâyenin önemli karakterlerinden Gülay’a hayat verecek. Gülay, Yadigar’ın eşi, Berkay’ın ise annesi olarak izleyici karşısına çıkacak. Ancak karakterin asıl dikkat çeken yönü, Yadigar’ın arkasındaki gizli güç olması... Kariyerinde Aşkına Eşkıya, Kod Adı ve Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı gibi yapımlarda rol alan Gürler, son olarak Kral Kaybederse dizisinde izleyici karşısına çıkmıştı.

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