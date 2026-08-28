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Selin Soydan, defilede şıklığıyla büyüledi

Selin Soydan, defilede şıklığıyla büyüledi

Selin Soydan, defilede şıklığıyla büyüledi

Evlilik Güzeldir dizisinin Melek'i güzel oyuncu Selin Soydan, Cartier defilesinde zarafetiyle göz kamaştırdı.

 Selin Soydan, defilede şıklığıyla büyüledi

Soydan, ince askılı, pliseli uzun elbisesi ve zarif mücevherleriyle gecenin dikkat çeken isimlerinden oldu.

Selin Soydan, defilede şıklığıyla büyüledi
Şık ve iddialı görünümüyle tüm bakışları üzerine çekti.

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