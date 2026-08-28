 Selin Soydan, defilede şıklığıyla büyüledi

Evlilik Güzeldir dizisinin Melek'i güzel oyuncu Selin Soydan, Cartier defilesinde zarafetiyle göz kamaştırdı.

Soydan, ince askılı, pliseli uzun elbisesi ve zarif mücevherleriyle gecenin dikkat çeken isimlerinden oldu.



Şık ve iddialı görünümüyle tüm bakışları üzerine çekti.

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