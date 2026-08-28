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Damla Colbay; Bensu Soral ve Duygu Sarışın’la 10 yıl sonra Teşkilat’ta bir araya geldi

Damla Colbay; Bensu Soral ve Duygu Sarışın’la 10 yıl sonra Teşkilat’ta bir araya geldi

Damla Colbay; Bensu Soral ve Duygu Sarışın’la 10 yıl sonra Teşkilat’ta bir araya geldi

Başarılı oyuncu Damla Colbay, yeni sezonda Teşkilat dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Damla Colbay; Bensu Soral ve Duygu Sarışın’la 10 yıl sonra Teşkilat’ta bir araya geldi
Önceki gün Etiler’de kuaför çıkışı görüntülenen Colbay, yeni projesi ve rol arkadaşlarıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

Damla Colbay; Bensu Soral ve Duygu Sarışın’la 10 yıl sonra Teşkilat’ta bir araya geldi
Dizide Defne karakterine hayat verecek olan oyuncu, yaklaşık bir yıllık dinlenme sürecinin ardından yeniden setlere dönmenin heyecanını yaşadığını söyledi.

Damla Colbay; Bensu Soral ve Duygu Sarışın’la 10 yıl sonra Teşkilat’ta bir araya geldi
Yeni karakterinin içine çok sindiğini belirten Colbay, “Çok heyecanlıyım. Bir sene gibi bir dinlenme sürem oldu. Defne karakteri gerçekten çok içime sindi. İsmini de çok sevdim. Teşkilat’ın içindeyim ve çok oynamak istediğim bir karakterdi.” dedi.

Damla Colbay; Bensu Soral ve Duygu Sarışın’la 10 yıl sonra Teşkilat’ta bir araya geldi
Colbay, 10 yıl önce İçerde dizisinde birlikte kamera karşısına geçtiği Bensu Soral ve Duygu Sarışın ile yıllar sonra yeniden aynı projede buluşacak olmaktan da büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Damla Colbay; Bensu Soral ve Duygu Sarışın’la 10 yıl sonra Teşkilat’ta bir araya geldi
Bensu Soral için övgü dolu sözler söyleyen Colbay, “Bensu dünya tatlısı. Onunla oynamak çok keyifli geçiyor. 10 yıl sonra yeniden bir araya gelmek çok güzel. İçerde’nin kadınları olarak şimdi Teşkilat’ta buluştuk. Güzel bir enerji yakaladık. Çok güzel geçeceğine inanıyorum.” ifadelerini kullandı.

Damla Colbay; Bensu Soral ve Duygu Sarışın’la 10 yıl sonra Teşkilat’ta bir araya geldi

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