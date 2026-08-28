Berkay, çocukları Arya ve Zeynep Mira'yla Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Üçüncü kez baba olan ve kızına Mihre adını veren şarkıcı, "Allah isteyen herkese nasip etsin. Bizim için harika ve keyifli bir dönem. Kalabalık aile seviyorum. Onlarla birlikte olmayı çok seviyorum. Çocuklarıma düşkünüm. Onlar her şeyim. Hem eşimi hem de çocuklarımı çok seviyorum" dedi.



Yazla ilgili Berkay, "Yaz güzeldi ama geçen senenin yoğunluğu yoktu. 2026 yazı bence son 10 yılın en kötüsüydü, kendi fikrim. Ama daha iyi olacağı dönem gelecektir" açıklamasını yaptı.



YouTube projesi için şarkıcı, "Devam ediyor. Onu konuklu hale getirdik. Her bölüm 3-4 konuklu... Bir tık talk-show, 40 dakikalık. Yaklaşık 60 kişiyi ağırladık. Yakında izleyeceğiz. 15 Eylül gibi yayınlamaya başlayacağız" diye konuştu.

Berkay, "İstediklerini yapmak isteyen Berkay var, ilerleyen dönem için projeleriniz neler?" sorusuna, "Projelerim kızlarım. Onların büyümesine, iyi bir eğitim ve iyi hayat sağlayacak şeyleri programlıyorum. Konserlerim devam ediyor. Önümüzdeki kışın tüm programlar tamam. Sekiz aylık konser planlandı. 14 farklı şehirlik Türkiye turnem var" yanıtını verdi.

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