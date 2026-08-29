 Selen Servi'nin sahne programı başlıyor

Sözü Nükhet Duru'ya bestesi Sezen Aksu'ya ait olan 'Çay' isimli şarkıyı Balkan motifleriyle müzikseverlerin beğenisine sunan Selen Servi, alışverişe çıktığı Nişantaşı'da basın mensuplarıyla ayak üstü sohbet etti.



"Eylül ayından itibaren sahne programınız belli mi?" sorusuna Servi, "Şu ana kadar yapılan görüşmeler neticesinde bu yıl ağırlıklı olarak İstanbul, Eskişehir, Ankara'da sahne alacağım gibi gözüküyor" yanıtını verdi.

Özel gecelerin aranan ismi de olan sanatçının İngilizce ve Fransızca şarkıların da yer aldığı geniş bir repertuarı bulunuyor.

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