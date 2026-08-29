 Ceyda Düvenci ile Güçlü Mete evlendi

Ceyda Düvenci, yaklaşık 2.5 yıldır birlikte olduğu radyocu sevgilisi Güçlü Mete ile İsveç’in başkenti Stockholm’de evlendi.

Dördüncü kez nikah masasına oturan oyuncu, fotoğrafları Instagram’dan paylaştı.

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