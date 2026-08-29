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Ceyda Düvenci ile Güçlü Mete evlendi

Ceyda Düvenci ile Güçlü Mete evlendi

Ceyda Düvenci ile Güçlü Mete evlendi

Ceyda Düvenci, yaklaşık 2.5 yıldır birlikte olduğu radyocu sevgilisi Güçlü Mete ile İsveç’in başkenti Stockholm’de evlendi.

 Ceyda Düvenci ile Güçlü Mete evlendi

Dördüncü kez nikah masasına oturan oyuncu, fotoğrafları Instagram’dan paylaştı.

Ceyda Düvenci ile Güçlü Mete evlendiCeyda Düvenci ile Güçlü Mete evlendiCeyda Düvenci ile Güçlü Mete evlendi

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