  Su Burcu Yazgı Coşkun'un doğum günü pozları!

Bir Gece Masalı'nın Canfeza'sı Su Burcu Yazgı Coşkun, 20'nci yaşına girdi.

Oyuncu, doğum gününde çektirdiği fotoğrafları Instagram'dan paylaştı.

Pasta önünde poz veren Coşkun'a beğeni yağdı.



Oyuncu karelere, "Vamos" notunu düştü.

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