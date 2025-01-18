Soner Arıca’nın ünlü konukları

Gece boyunca geçmişten bugüne hit şarkılarını ve pop müziğe damga vurmuş şarkılarını müzikseverlerle birlikte söyleyen Arıca’yı, izleyenler arasında yeni yaşını kutlayan Oyuncu - Yönetmen Hamdi Alkan ve Fenerbahçe Kulübü’nün eski başkanı Aziz Yıldırım da vardı.

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