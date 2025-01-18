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Soner Arıca’nın ünlü konukları

Pop müziğin sevilen ismi Soner Arıca, geçtiğimiz akşam L’Olivetto’da İstanbullularla buluştu.

Soner Arıca’nın ünlü konukları

Gece boyunca geçmişten bugüne hit şarkılarını ve pop müziğe damga vurmuş şarkılarını müzikseverlerle birlikte söyleyen Arıca’yı, izleyenler arasında yeni yaşını kutlayan Oyuncu - Yönetmen Hamdi Alkan ve Fenerbahçe Kulübü’nün eski başkanı Aziz Yıldırım da vardı.

Soner Arıca’nın ünlü konukları

Soner Arıca’nın ünlü konukları

 

 

 

 

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