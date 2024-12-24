  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Somer Sivrioğlu Kuzey Kıbrıs gastronomisini ağırladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) gastronomisini tanıtmak amacıyla Gastronomi Turizmi Derneği “GTD” tarafından düzenlenen özel davet, Somer Sivrioğlu’nun sahibi olduğu Efendy Restaurant’da CEESS Global ve Ceyhun Tunalı & Sons ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Etkinlik, KKTC’nin kültürel ve gastronomik zenginliklerinin uluslararası alanda tanıtılmasını hedefleyen önemli bir organizasyon olarak gösterildi.

Somer Sivrioğlu Kuzey Kıbrıs gastronomisini ağırladı

Türkiye Gastronomi Turizmi Derneği’nin Emlak Komitesi ve CEESS Global Yönetim Kurulu Başkanı Semih Sarıalioğlu ile GTD’nin KKTC Temsilcisi ve Ceyhun Tunalı & Sons sahibi Ceyhun Tunalı, “Yavru Vatan Kıbrıs” ile kültürel ve ticari ilişkilerin daha da güçlenmesi adına katılımcıları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ziyaret etmeye davet etti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) gastronomisini tanıtmak amacıyla Gastronomi Turizmi Derneği “GTD” tarafından düzenlenen özel davet, Somer Sivrioğlu’nun sahibi olduğu Efendy Restaurant’da CEESS Global ve Ceyhun Tunalı & Sons ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Etkinlik, KKTC’nin kültürel ve gastronomik zenginliklerinin uluslararası alanda tanıtılmasını hedefleyen önemli bir organizasyon olarak gösterildi.

Somer Sivrioğlu Kuzey Kıbrıs gastronomisini ağırladı

KKTC gastronomisi tanıtıldı

Etkinlik sırasında, KKTC’nin kendine özgü gastronomik ürünleri misafirlere ikram edildi. Hellim peyniri ve özel peynir çeşitlerinden oluşan sunumlar büyük ilgi gördü. Etkinliğin sonunda konuklara, KKTC’nin sembolü haline gelen hellim peyniri ve özel peynir tahtaları hediye edildi. Medya mensuplarına ve GTD üyelerine özel olarak düzenlenen etkinlikte, KKTC’nin zengin gastronomik kültürüne dikkat çekilerek, Türkiye ve KKTC arasındaki bağların gastronomi üzerinden de güçlendirilmesi hedefleniyor.

Somer Sivrioğlu Kuzey Kıbrıs gastronomisini ağırladı

Etkinlikte, AK Parti Kurucularından milletvekili ve Anayasa Komisyonu Üyesi Belma Satır, AK Parti Milletvekili Nilhan Ayan, Kültür ve Turizm Bakan yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, eski Turizm Bakanı Bülent Akarcalı, KKTC Turizm Çevre ve Kültür Bakanına vekaleten müsteşar Serhan Aktunç, KKTC İstanbul Başkonsolosu Fatma Demir, eski TÜRSAB Başkanı Başaran Ulusoy, ünlü tarihçi Yazar Sema Soykan, beslenme uzmanı Prof. Dr. Oğuz Özyaral, Türkiye Gastronomi Turizmi Derneği (GTD) Başkanı Gürkan Boztepe gibi isimler davette yer aldılar.

 

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Aylin Şengün Taşçı öğrencilerle
  Magazin

Aylin Şengün Taşçı öğrencilerle

Şener Şen'in doğum gününde buluştular! Emel Sayın, Uğur Yücel ve Ozan Güven bir araya geldi!
  Magazin

Şener Şen'in doğum gününde buluştular! Emel Sayın, Uğur Yücel ve Ozan Güven bir araya geldi!

İnan Kıraç ile Emine Alangoya evlendi
  Cemiyet

İnan Kıraç ile Emine Alangoya evlendi

Bestemsu Özdemir, Burak Deniz'den ayrıldığını açıkladı!
  Magazin

Bestemsu Özdemir, Burak Deniz'den ayrıldığını açıkladı!

Hande Erçel ile Barış Arduç'ın başrolünü paylaştığı 'Rüzgara Bırak' filminin fragmanı yayınladı
  Magazin

Hande Erçel ile Barış Arduç'ın başrolünü paylaştığı 'Rüzgara Bırak' filminin fragmanı yayınladı

Safiye Soyman'ın filterisinin kurbanı olan Yıldız Tilbe'den açıklama geldi!
  Magazin

Safiye Soyman'ın filterisinin kurbanı olan Yıldız Tilbe'den açıklama geldi!