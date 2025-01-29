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Şira Sahilli endüstri mühendisliğinden oyunculuğa!

Şira Sahilli endüstri mühendisliğinden oyunculuğa! İşte detaylar...

Şira Sahilli endüstri mühendisliğinden oyunculuğa!

Güzelliğiyle dikkat çeken ve Ornella Muti’ye benzetilen genç oyuncu Şira Sahilli, repo gününde görüntülendi.

 Şira Sahilli endüstri mühendisliğinden oyunculuğa!

Adının anlamını merak edenlere açıklık getiren Sahilli, “Adım Sirüs takımyıldızından geliyor. Babam koymuş ve ismimin karakterimi yansıttığına inanıyor,” dedi.

 Şira Sahilli endüstri mühendisliğinden oyunculuğa!

Endüstri mühendisliği okurken oyunculuğa adım atan Sahilli, bu geçiş sürecini esprili bir şekilde anlattı:

 Şira Sahilli endüstri mühendisliğinden oyunculuğa!

“Endüstri mühendisliğini kazanarak İstanbul’a geldim. Ancak asıl amacım oyunculuk için bir adım atmaktı. İlk audition’ımı aileme verdim; onları İstanbul’a gelmek istediğime inandırmam gerekiyordu.

 

Şira Sahilli endüstri mühendisliğinden oyunculuğa!
Başarılı oynamışım ki, onları da ikna ettim!” diyen Sahilli, geleneksel bir aileden geldiğini ve sektöre alışmalarının zaman aldığını ekledi: “Beni çok koruyorlar, korkuları vardı. Ama şimdi gurur duyuyorlar.”

Şira Sahilli endüstri mühendisliğinden oyunculuğa!
ORNELLA MUTİ'YE BENZETİLMEK GURUR VERİCİ
Sette ve sosyal medyada birçok kişinin kendisini ünlü oyuncu Ornella Muti’ye benzettiğini söyleyen Sahilli, “Fotoğraflarını atıp yazanlar oldu.

 Şira Sahilli endüstri mühendisliğinden oyunculuğa!


Ben de merak edip filmlerine göz gezdirdim. Benzetilmek gerçekten gurur verici,” dedi.

 Şira Sahilli endüstri mühendisliğinden oyunculuğa!

SPOR VAZGEÇİLMEZİ
Sağlıklı bir yaşam için sporu hayatının bir parçası haline getiren genç oyuncu, “Tenis oynuyorum, yoga ve pilates yapıyorum. Ama fit görünmek için değil, daha sağlıklı bir yaşam için spor yapıyorum.

 Şira Sahilli endüstri mühendisliğinden oyunculuğa!


Dış görünüş bir izleyici kitlesi için etkili olabilir ama iyi oynayan herkes o kitleyi ekrana kitler,” dedi.

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