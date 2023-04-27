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Sinem Kobal ekrana dönüyor mu? Eşi Kenan İmirzalıoğlu açıkladı...

Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, projelerinden bahsetti. Ünlü oyuncu, eşi Sinem Kobal'ın ekrana dönebileceğini söyledi. İşte detaylar...

Sinem Kobal ekrana dönüyor mu? Eşi Kenan İmirzalıoğlu açıkladı...

Kenan İmirzalıoğlu, Etiler'de kuaför çıkışı görüntülendi. Oyuncu, "Bayram güzel geçti. Lalin'i bir yerlere götürdük ve onu eğlendirdik. Bu bayram büyüklerimizle değil küçüklerimizle ilgilendik. Lalin'in bayram hediyesi doğa ve yağmurda yürüyüş yapmak oldu" dedi. İmirzalıoğlu yaşanılan deprem felaketinede değinerek, "Bu sene her şey çok tatsız geçiyor. Bu seneki bayramları önceki senelerle karşılaştırmamak lazım aslında. Bölgede yaşayan insanlara elimizin uzandığı ve gücümüzün yettiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorum. Keyifle anacağımız bayramlar görürüz umarım" diyerek, duygularını dile getirdi.

Sinem Kobal ekrana dönüyor mu? Eşi Kenan İmirzalıoğlu açıkladı...

"KISMEN HAKLILAR"

İmirzalıoğlu yaz sezonu ile ilgili planlarından da bahsederek, "İçinde yer almayı düşündüğüm ve olgunlaşan bazı işler var. Yaz aylarından sonra değerlendireceğim" dedi. İmirzalıoğlu bazı Türk oyuncuların dijital platformda yayınlanan dizi ve filmler ile ilgili "Dünya standartlarına yetişemiyoruz!" eleştirisi ile ilgili gelen sorulara, "Aslında kısmen haklılar, arkadaşlarımız güzel işler yapıyor ama oyunculara verilen ve sağlanan imkan ve alanla ilgili de olabilir bu durum. Ben bir içine gireyim ne olduğunu anlayacağız" diyerek cevap verdi.

Sinem Kobal ekrana dönüyor mu? Eşi Kenan İmirzalıoğlu açıkladı...

"SİNEM DE ÖZLEDİ"

Oyuncu, eşi Sinem Kobal'ın ekranlardan uzak kalması ile ilgili gelen sorulara, "Sinem de özledi. Canlar, ailece ekranlara yaklaşacağız yakında" diyerek cevap verdi. İmirzalıoğlu, muhabirlerin "Çocuklar büyüdü. Bu sene tekne tatili olacak mı?" sorusuna "Ben size haber veririm, merak etmeyin" dedi.

Sinem Kobal ekrana dönüyor mu? Eşi Kenan İmirzalıoğlu açıkladı...

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