Sinem Kobal'dan eşi Kenan İmirzalıoğlu ile Sevgililer Günü paylaşımı

Sinem Kobal, eşi Kenan İmirzalıoğlu ile 24 Şubat paylaşımı yaptı.



İki kızı olan çiftin, aşk paylaşımları beğeni geldi.



Maldivler tatilinde olan ikilinin kareleri sosyal medyada da gündem oldu.

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