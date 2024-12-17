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Sinan Akçıl'dan Hadise'ye mesaj!

Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'dan Hadise'ye mesaj! İşte detaylar...

Sinan Akçıl'dan Hadise'ye mesaj!

Hadise katıldığı bir programda, Sinan Akçıl ile ayrılma hikayesini anlatmıştı.

Sinan Akçıl'dan Hadise'ye mesaj!
Şarkıcı, "Bir kavga yaşandı ben çıktım evden. Otele gittim peşimden geldi. Olur ya ilişkilerde ayrılma süreci başlamıştır, ayrılamazsın. Telefonumu şarj eder misin dedi. Birden her şeyi senkronize etmek ister misin çıktı ben de evete bastım. Kendisini çekmiş aynada aşırı fazla ayna pozları. Ondan sonra bir video izledim" demişti.

Sinan Akçıl'dan Hadise'ye mesaj!
Akçıl ise, "Ben hikayeyi bu şekilde hatırlamıyorum tam olarak ama neyse. Bir kadının lafı üzerine laf söylenmez. Eski defterler çoktan kapanmıştır" mesajını paylaşmıştı.

 

Akçıl son olarak Hadise'nin Eurovision Şarkı Yarışması'nda seslendirdiği 'Düm Tek Tek' şarkısı için aldığı ödül konuşmasını paylaştı.

Sinan Akçıl'dan Hadise'ye mesaj!
Hadise, Akçıl'ın yazdığı 'Düm Tek Tek' için şarkıcıya teşekkür ettiği videoya Akçıl, "Ne kadar naif...
Eskiden aşk, sevgi ve saygı çok daha güzel anlatılıyordu sanki. Her kimde hakkım varsa hepsine ve herkese helal olsun" dedi.

 

 

 

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