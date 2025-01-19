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Sıla Naz’dan çifte kutlama

Fantezi pop müziğinin genç ve başarılı sesi Sıla Naz, dün özel bir etkinlikle hem yeni şarkısı Mavi Boncuk’un çıkışını hem de doğum gününü sevenleriyle birlikte kutladı. İstanbul’da gerçekleştirilen kutlama gecesinde Sıla Naz, yeni şarkısıyla sahne alarak unutulmaz bir performansa imza attı.

Sıla Naz’dan çifte kutlama

 
Mavi Boncuk şarkısının sözleri Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden Ülkü Aker’e, bestesi ise Alekber Tagıyev’e ait. Şarkının düzenlemesi Selim Çaldıran tarafından yapılırken, mix ve mastering çalışmaları Candar Köker’in imzasını taşıyor. Klip yönetmenliğini ise ünlü yönetmen Ali Eşitmez üstlendi.
 
Sıla Naz’dan çifte kutlama
 
Sıla Naz, etkinlik sırasında duygularını paylaşarak, “Bu şarkı benim için çok özel. Hem doğum günümde hem de bu güzel eserle sevenlerimle buluşmak tarifsiz bir mutluluk” dedi.
 
Modern dokunuşlarla yeniden hayat bulan bu klasik eser, Universal Müzik Taksim Edisyon A.Ş. etiketiyle dinleyicilerle buluştu.

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