Sıla Naz’dan çifte kutlama

Mavi Boncuk şarkısının sözleri Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden Ülkü Aker’e, bestesi ise Alekber Tagıyev’e ait. Şarkının düzenlemesi Selim Çaldıran tarafından yapılırken, mix ve mastering çalışmaları Candar Köker’in imzasını taşıyor. Klip yönetmenliğini ise ünlü yönetmen Ali Eşitmez üstlendi.

Sıla Naz, etkinlik sırasında duygularını paylaşarak, “Bu şarkı benim için çok özel. Hem doğum günümde hem de bu güzel eserle sevenlerimle buluşmak tarifsiz bir mutluluk” dedi.

Modern dokunuşlarla yeniden hayat bulan bu klasik eser, Universal Müzik Taksim Edisyon A.Ş. etiketiyle dinleyicilerle buluştu.

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