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SnobMagazin.com

Sık sık yurt dışı seyahati yapan Burak Özçivit, bazı meslektaşlarının teklifleri kabul etmemesine bakın ne cevap verdi?

Sık sık yurt dışı seyahati yapan Burak Özçivit, bazı meslektaşlarının teklifleri kabul etmemesine bakın ne cevap verdi? İşte detaylar...

Sık sık yurt dışı seyahati yapan Burak Özçivit, bazı meslektaşlarının teklifleri kabul etmemesine bakın ne cevap verdi?

Snob Magazin'in haberine göre; Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, Nişantaşı'nda görüntülendi. Özçivit, "Reklam anlaşması için yurt dışına gittim. Yaz aylarında filmimiz olacak. Hindistan'a gideceğim" dedi.

Sık sık yurt dışı seyahati yapan Burak Özçivit, bazı meslektaşlarının teklifleri kabul etmemesine bakın ne cevap verdi?
Karan ve Kerem adında çocukları olan Evcen, "İyiler" diye konuştu.

Sık sık yurt dışı seyahati yapan Burak Özçivit, bazı meslektaşlarının teklifleri kabul etmemesine bakın ne cevap verdi?
Bazı sanatçıların yurt dışına gitmemesinin tercih etmemesine, "Herkesin kendi tercihi" açıklamasını yaptı.

 Sık sık yurt dışı seyahati yapan Burak Özçivit, bazı meslektaşlarının teklifleri kabul etmemesine bakın ne cevap verdi?

Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'ye gelmesine, "Bu sene karımla maçlara gideceğiz" ifadelerini kullandı. Eşinin mekanda fotoğraf çekmesine, "Yorulmam çekmekten" dedi. Çift, takılarıyla dikkat çekerken, hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı.

 

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