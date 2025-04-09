 Şifanur Gül ve Berk Bakioğlu'nun AVM turu!

Son dönemin konuşulan isimlerinin başında gelen Şifanur Gül,

sevgilisi Berk Bakioğlu ile Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Çift, bir süre AVM'de mağazaları dolaştı.

AVM otoparkından çıkarken karşısında muhabirleri gören çift, şaşırdı.

Kısa süreli basın mensuplarıyla sohbet eden ikili,

her şeyin yolunda olduğunu belirtti. Gül'ün makyajsız ve doğal olduğu gözlendi.

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