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Şifanur Gül ve Berk Bakioğlu'nun AVM turu!

Şifanur Gül ve Berk Bakioğlu'nun AVM turu! İşte detaylar...

Şifanur Gül ve Berk Bakioğlu'nun AVM turu!

Son dönemin konuşulan isimlerinin başında gelen Şifanur Gül,

 Şifanur Gül ve Berk Bakioğlu'nun AVM turu!

sevgilisi Berk Bakioğlu ile Nişantaşı City's'de görüntülendi.

 Şifanur Gül ve Berk Bakioğlu'nun AVM turu!

Çift, bir süre AVM'de mağazaları dolaştı.

 Şifanur Gül ve Berk Bakioğlu'nun AVM turu!

AVM otoparkından çıkarken karşısında muhabirleri gören çift, şaşırdı.

 Şifanur Gül ve Berk Bakioğlu'nun AVM turu!

Kısa süreli basın mensuplarıyla sohbet eden ikili,

 Şifanur Gül ve Berk Bakioğlu'nun AVM turu!

her şeyin yolunda olduğunu belirtti. Gül'ün makyajsız ve doğal olduğu gözlendi.

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