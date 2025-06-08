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Şevval Sam genç kalmanın sırrını açıkladı!

Ünlü sanatçı Şevval Sam genç kalmanın sırrını açıkladı! İşte detaylar...

Şevval Sam genç kalmanın sırrını açıkladı!

Şevval Sam, Kıbrıs Girne'deki Lord’s Palace Hotel’de verdiği konser öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kıbrıs’ın her zaman çok neşeli ve eğlenceli bir izleyici kitlesine sahip olduğunu belirten Sam, açık hava sahnesinde performans sergilemenin kendisine ayrı bir keyif verdiğini söyledi.

 Şevval Sam genç kalmanın sırrını açıkladı!

BAYRAMDA ÇALIŞMAK ZOR AMA GÜZEL
Basın mensuplarının bayramları nasıl geçirdiğini sorması üzerine Sam, özel günlerde de sahnede olduklarını ve bunun yoğun ama kendisi için iyi bir tempo olduğunu dile getirdi. Zor geçen günlerin ardından müziğin iyileştirici gücüyle toparlandıklarını ve sahnede dostlarla birlikte olmanın moral verdiğini vurguladı.

 Şevval Sam genç kalmanın sırrını açıkladı!

YENİ ŞARKI KAÇAMAZSIN'IN İLK CANLI PERFORMANSI
Sam, bugün ilk defa sahnede yeni şarkısı Kaçamazsın'ı seslendireceği için heyecanlı olduğunu ifade etti. Şarkının enerjik yapısının dinleyicileri neşelendirdiğini, şarkının yazılışının geçen yaz olduğunu fakat yaşanan acı olaylar nedeniyle yayınlamayı ertelediklerini anlattı.

 Şevval Sam genç kalmanın sırrını açıkladı!

GENÇ VE ENERJİK KALMANIN SIRRI
Basın mensuplarının genç kalma sırrını sorması üzerine Sam, takvim yaşının 52 olduğunu ancak ruhen ve enerjik olarak çok daha genç hissettiğini söyledi. Sağlıklı yaşam, iyi beslenme ve samimi bir gülüşün insanı canlı gösterdiğini belirtti.

 Şevval Sam genç kalmanın sırrını açıkladı!

KADIN HAYRANLARIN YOĞUN SEVGİSİ
Kadın hayranlarının ilgisi ve sevgisi hakkında konuşan Sam, kadınların genellikle birbirlerine karşı kıskançlık beslediğini ama kendisini çok sevdiklerini söyledi. Sahnedeki şarkılarını özellikle kadınlara adadığını ve kadın dayanışmasını önemsediğini dile getirdi.

 Şevval Sam genç kalmanın sırrını açıkladı!

30 YILLIK SANAT HAYATINDA YENİ DÖNEM
Şevval Sam, 30. sanat yılını geride bıraktığını ve artık yeni bir döneme geçtiğini ifade etti. Daha önce yazdığı ve kenarda unuttuğu besteleri toparlayacağını, anonim eserlerle daha çok ilgilenmek istediğini ve telif sorunlarını azaltmayı hedeflediğini söyledi.

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