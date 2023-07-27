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Sevgilisi Cenk Şahin ile görüntülenen Dilara Aksüyek'ten şaşırtan aşk açıklaması!

Sevgilisi Cenk Şahin ile görüntülenen Dilara Aksüyek'ten şaşırtan aşk açıklaması! İşte detaylar...

Sevgilisi Cenk Şahin ile görüntülenen Dilara Aksüyek'ten şaşırtan aşk açıklaması!

Dilara Aksüyek, yaz tatilini yaptığı Alaçatı’da tanıştığı futbolcu Cenk Şahin ile Cihangir sokaklarında sarmaş dolaş görüntülendi.

Sevgilisi Cenk Şahin ile görüntülenen Dilara Aksüyek'ten şaşırtan aşk açıklaması!
Flaşlar patlayınca neye uğradıklarını şaşıran taze aşıklar, ayrı ayrı yürümeye başladı.

Sevgilisi Cenk Şahin ile görüntülenen Dilara Aksüyek'ten şaşırtan aşk açıklaması!
Muhabirlerin, “Dilara Hanım hayırlı olsun ilişkiniz. Bundan altı ay önce bir programa katılmıştınız, orada şöyle bir açıklama yaptınız ‘Bu aşk duygusu bana iyi gelmiyor’ demiştiniz. Ne değişti hayatınızda?” sorusuna Aksüyek, “Size malzeme vereyim mi bununla ilgili? Demek ki hiç aşık olmamışım. Bu arada Cihangir’den taşınıyorum, yeter” diyerek güldü.

Sevgilisi Cenk Şahin ile görüntülenen Dilara Aksüyek'ten şaşırtan aşk açıklaması!

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