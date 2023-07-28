  Çiçeği burnunda sevgililer Dilara Aksüyek ile Cenk Şahin alışverişte el ele görüntülendi

Dilara Aksüyek, futbolcu sevgilisi Cenk Şahin'le Nişantaşı City's'de alışveriş yaptı.



Geçtiğimiz günlerde Çeşme'de aşklarını ilan eden çiçeği burnunda sevgililer, mağazaları el ele dolaştı.



Oyuncu ve futbolcu, soruları yanıtsız bıraktı.

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