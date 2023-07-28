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Çiçeği burnunda sevgililer Dilara Aksüyek ile Cenk Şahin alışverişte el ele görüntülendi

Çiçeği burnunda sevgililer Dilara Aksüyek ile Cenk Şahin alışverişte el ele görüntülendi. İşte detaylar...

Çiçeği burnunda sevgililer Dilara Aksüyek ile Cenk Şahin alışverişte el ele görüntülendi

Dilara Aksüyek, futbolcu sevgilisi Cenk Şahin'le Nişantaşı City's'de alışveriş yaptı.

Çiçeği burnunda sevgililer Dilara Aksüyek ile Cenk Şahin alışverişte el ele görüntülendi
Geçtiğimiz günlerde Çeşme'de aşklarını ilan eden çiçeği burnunda sevgililer, mağazaları el ele dolaştı.

Çiçeği burnunda sevgililer Dilara Aksüyek ile Cenk Şahin alışverişte el ele görüntülendi
Oyuncu ve futbolcu, soruları yanıtsız bıraktı.

  Çiçeği burnunda sevgililer Dilara Aksüyek ile Cenk Şahin alışverişte el ele görüntülendi

Çiçeği burnunda sevgililer Dilara Aksüyek ile Cenk Şahin alışverişte el ele görüntülendi

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